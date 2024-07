Pusher in monopattino vende cocaina sul lungomare, arrestato

Nonostante l'età era una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine l'albanese 22enne che, sabato, è stato arrestato dalla Polizia di Stato mentre spacciava cocaina sul lungomare. Una pattuglia lo ha notato mentre viaggiava su un monopattino e gli agenti hanno deciso di fermarlo. Perquisito, è stato trovato in possesso di 20 grammi di cocaina e 1200 euro in contanti che gli sono valsi le manette. Per lo straniero è il quarto procedimento per droga negli ultimi 12 mesi e, lunedì mattina, è stato processato per direttissima. Difeso dall'avvocato Massimiliano Orrù, il 22enne ha patteggiato 1 anno e 6 mesi con la sospensione della pena.