Qualità dell’aria, proseguono anche nel 2022 le limitazioni. Salvi gli Euro 4 diesel

Dal 1° gennaio vengono confermati i provvedimenti di limitazione alla circolazione dei veicoli privati nel territorio del Comune di Rimini, previsti dal Pair 2020 (Piano Aria Integrato Regionale) e dal nuovo Accordo di bacino Padano. Le limitazioni che saranno in vigore dal prossimo 1° gennaio 2022 fino al 30 aprile 2022, riguarderanno le stesse categorie di veicoli previsti negli anni passati. Slitta - anche nel 2022 - il blocco dei veicoli Euro 4 diesel fino al perdurare dello stato di emergenza sanitario per Coronavirus.

Nel dettaglio le limitazioni prevedono il blocco dei veicoli più inquinanti dal lunedì al venerdì e nelle domeniche ecologiche, dalle ore 8,30 alle ore 18,30, per: autoveicoli e veicoli commerciali a benzina Euro 0, Euro 1 ed Euro 2; autoveicoli e veicoli commerciali metano-benzina e GPL-benzina Euro 0 ed Euro 1; autoveicoli e veicoli commerciali diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2 ed Euro 3; e ciclomotori e motocicli Euro 0 ed Euro 1.

Le "domeniche ecologiche" previste in calendario sono tutte quelle dei mesi di gennaio febbraio e marzo mentre per il mese di aprile sono tre: il 3, 10 e 24.

Non cambia l’area interessata dalle limitazioni, che comprende tutta la zona urbana a mare della statale 16. Sarà comunque garantito il transito nelle arterie di collegamento ai parcheggi scambiatori, alle strutture ospedaliere di ricovero e cura, compreso l’intero asse mediano (la direttrice ‘Fila dritto’) e ai parcheggi limitrofi. Sono inoltre state individuate deroghe specifiche per alcune tipologie di veicoli e di utenti, come le famiglie con una fascia Isee inferiore a 19 mila euro e i veicoli per l'accompagnamento degli alunni a scuola. Inoltre sono esclusi dai provvedimenti i mezzi che effettuano il car pooling.

Sono comunque esclusi dalla limitazione diversi tratti di viabilità, al fine di consentire l'accesso ai parcheggi scambiatori ed alle strutture di ricovero e cura, quali: l'accesso e l'uscita dai seguenti parcheggi: parco Don Tonino Bello, Piazzale Cesare Zavattini, Piazzale Caduti di Cefalonia, viale Valturio, Italo Flori, via Euterpe (Centro Ausa), via della Fiera (parcheggio Conad il Lago), Piazzale Bornaccini, via Fantoni, Ospedale, Palacongressi. Sono inoltre esclusi dalle limitazioni i tratti di viabilità ricompresi nel “fila dritto” e i parcheggi limitrofi.