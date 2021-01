Qualità dell’aria, riprendono le domeniche ecologiche: stop anche ai diesel Euro 4

Dal 24 gennaio riprendono le domeniche ecologiche, che secondo le nuove misure adottate dalla Regione Emilia Romagna sono previste per tutte le domeniche fino al 30 aprile (domenica di Pasqua esclusa). La domenica valgono i nuovi divieti alla circolazione già previsti dal lunedì al venerdì ed inoltre è disposto il blocco dei veicoli diesel Euro 4. Nel dettaglio, le limitazioni interessano i veicoli a benzina fino a euro 2 (immatricolazione del 1997). Per i veicoli a benzina euro 0 ed 1 vale lo stop anche se hanno impianto a metano o GPL. Rimangono in vigore i limiti alla circolazione per i veicoli Diesel fino Euro 3, a cui solo nelle domeniche ecologiche si aggiunge il blocco dei diesel Euro 4. Per i motocicli confermate le limitazioni per gli Euro 0 e gli 1.