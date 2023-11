Qualità della vita: balzo in avanti per Rimini che recupera 16 posizioni in un anno

Balzo in avanti di Rimini nella classifica delle province italiane dove si vive meglio. Secondo i risultati della 25ª edizione dell’indagine sulla qualità della vita di ItaliaOggi - Ital Communications, in collaborazione con l’Università La Sapienza di Roma, la qualità della vita in Italia è risultata buona o accettabile in 63 province su 107. Il punteggio è stato determinato da parametri quali affari e lavoro, ambiente, istruzione e formazione, popolazione, reati, reddito e ricchezza, sicurezza sociale, sistema salute e tempo libero. La provincia romagnola, infatti, quest'anno si è piazzata al 21esimo posto recuperando ben 16 posizioni dal 2022 quando si era classificata 37esima.

Il commento del sindaco

Queste le riflessioni del sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad a fronte della classifica: "Non faccio particolari commenti, come sapete, visto che non raramente accade che a distanza di qualche giorno i due quotidiani economici più importanti, sugli stessi dati o quasi, tirino delle somme diametralmente opposte. Anche stavolta mi limito a dire pochissime cose: tra conferme e altro, è evidente come, dopo i 3 anni durissimi del Covid che si sono abbattuti soprattutto sulla possibilità di spostarsi delle persone e dunque sul fronte dei servizi, in particolare turistici, l'economia stia rialzando la testa tra il 2022 e il 2023. I buoni risultati sul fronte della pagella ambientale e dell'istruzione confermano la bontà del lavoro che stiamo portando avanti anche come ente pubblico, utilizzando in questo senso i fondi Pnrr. Più in generale è da rimarcare la posizione in salita delle province emiliane e romagnole".

Singole classifiche

In particolare Rimini spicca nelle classifiche per ambiente e tempo libero. Mentre la nota dolente rimane la sicurezza. A livello ambientale la provincia è al 12° posto in Italia, tra i dati curiosi: 18° per densità di piste ciclabili, 5° per disponibilità di aree pedonali, 11° per autoveicoli elettrici e ibridi, 12° offerta trasporto pubblico. Sul tema sicurezza Rimini è penultima in Italia, peggio solo Milano: reati contro la persona 101°, reati contro il patrimonio 106°, lesioni dolose e percosse 105°, violenze sessuali 104° (16,01 ogni 100 mila abitanti), scippi e borseggi Rimini penultima, rapine ultima.

Bene istruzione e formazione con un 13° posto: 19° per partecipazione alle scuole dell'infanzia, 11° per possesso di lauree. Per popolazione 16° posto: 4° posto per speranza di vita a 65 anni. Sistema salute, Rimini in media Nazionale al 64° posto. Super 2° posto invece per il tempo libero, tra i dati curiosi: 3° strutture dedicate al turismo, 15° strutture dedicate al tempo libero, 1° alberghi ogni 100 mila abitanti, 9° ristoratori ogni 100 mila abitanti, 8° bar e caffè ogni 100 mila abitanti, 1° per palestre. Infine media Nazionale al 59° posto nella classifica reddito e ricchezza.