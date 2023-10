Qualità urbana e sostenibilità climatica: cinquanta studenti dell’Itis all’Innovation Camp

Sono 50 gli studenti dell’Itis che hanno partecipato all’Innovation Camp nell’ambito del progetto europeo “Re-Value”, che vede il Comune di Rimini tra i 25 partners europei impegnanti a dimostrare come sia possibile, con un approccio olistico, costruire modelli di governance locale, basati su qualità urbana e sostenibilità climatica.

Rimini come destinazione turistica attenta all'ambiente costiero e marino, alla qualità della vita dei residenti e dei ‘cittadini temporanei’ e alla mobilità sostenibile, capace di incoraggiare il delivery ecologico attraverso l'adozione di metodi di consegna basati sulla mobilità elettrica e le biciclette per ridurre l'inquinamento legato ai trasporti. Sono questi alcuni dei temi trattati in occasione delle due giornate che si sono svolte al Laboratorio Aperto con alcuni studenti delle scuole secondarie di secondo livello del territorio riminese (età 16-19 anni) organizzata da Jaia Italia con la tecnica del "world café".

Gli studenti, suddivisi in gruppi di 10 e coordinati da tre professori hanno svolto un lavoro operativo su tematiche ambientali - nell’ambito della Missione “Neutralità climatica e Smart Cities” del programma Horizon Europe 2021-2027 – con l’obiettivo di mostrare come attraverso la qualità urbana si possa creare valore per concorrere all’obiettivo della neutralità climatica.

Il prossimo Innovation Camp si svolgerà nel mese di marzo 2024.