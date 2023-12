Qualità della vita, Rimini al 51° posto perde altre 5 posizioni. I dati sulla sicurezza sono allarmanti

Rimini perde ancora 5 posizioni rispetto al 2022 e si piazza al 51° posto nella Qualità della vita delle province italiane. Lo dicono lo studio e la classifica pubblicata nella giornata di lunedì (4 dicembre) dal quotidiano economico il Sole 24 Ore. L’indagine della Qualità della vita, pubblicata sempre alla fine dell’anno in corso, prende in esame i dati consolidati relativi ai 12 mesi precedenti. Il territorio riminese si piazza così 51° su 107 province, in piena media nazionale, ma non sono da sottovalutare i costanti passi indietro anno dopo anno nella graduatoria: Rimini nel 2019 era al 17° posto, poi 36° nel 2020, 43° nel 2021 e 46° nel 2022. A penalizzare maggiormente Rimini è sicuramente la macro categoria tematica relativa a giustizia e sicurezza, con il territorio che perde ancora tre posizioni e ora si trova al 105° posto su 107 province. A far risalire il ranking è invece l’area “Cultura e tempo libero” con Rimini al 3° posto e +4 posizioni guadagnate. Da segnalare le posizioni delle altre romagnole: Ravenna al 34° posto, 40° per Forlì-Cesena. Bologna è 2°, primo quest’anno Udine.

Sicurezza, dati allarmanti

I dati “Giustizia e sicurezza” non posso far altro che aprire a delle ulteriori riflessioni su questo tema. E’ vero che i dati comprendono anche i flussi turistici, ma una serie di indicatori sono tra i peggiori su scala nazionale. Ad esempio Rimini figura al 106° posto come “Indice di criminalità”, con 6.246 denunce ogni 100 mila abitanti, quando la media nazionale si ferma a 3.307. Rimini è poi al 94° posto per furti in abitazione, 103° per furti con strappo, 105° per rapine in pubblica via, 99° per reati legati agli stupefacenti, 103° per estorsioni. Un bollettino che porta la città in fondo a tutti gli indicatori nazionali.

Top per cultura e tempo libero

C’è poi l’altra faccia della medaglia della città. Una città che sa regalare occasioni di convivialità, appuntamenti culturali di rilievo e tante occasioni per fare sport e migliorare il proprio benessere. Rimini occupa infatti il 3° posto nell’area “Cultura e tempo libero”, guadagnando ulteriori 4 posizioni rispetto allo scorso anno. In particolare Rimini brilla per offerta culturale (4° posto), ingressi a spettacoli (3° posto), librerie (3° posto), 12,1 ogni 100 mila abitanti quando la media nazionale è di 7,6; infine ottimo 17° posto per indice di sportività.

Altri dati in media nazionale

Rimini è al 50° posto per “Ricchezza e consumi”, con 3° posto per riqualificazione energetica. Affari e lavoro la provincia occupa il 33° posto, ma anche qui perde in un anno 23 posizioni. Per “Demografia e società” il territorio è al 25° posto, mentre per “Ambiente e Servizi” al 62° posto. Anche quest’anno l’indagine della Qualità della vita del Sole 24 Ore ha preso in esame 90 indicatori, suddivisi nelle sei macro categorie tematiche (ciascuna composta da 15 indicatori) che accompagnano l’indagine dal 1990: ricchezza e consumi; affari e lavoro; ambiente e servizi; demografia, società e salute; giustizia e sicurezza; cultura e tempo libero.