Quanto incassano i comuni dalle multe? A Bellaria-Igea Marina record con 140 euro pro capite

I cittadini di Bellaria-Igea Marina sono coloro che su scala regionale, in tutta l’Emilia Romagna, versano l’importo più alto nelle casse comunali per multe, ammende, sanzioni, somme per il risarcimento danni e oblazioni. E’ quanto sostiene lo studio pubblicato da Openbilanci che è andato ad analizzare quanto incassano tutti i comuni italiani alla voce multe e sanzioni. Secondo lo studio, nel corso del 2020, i cittadini di Bellaria-Igea Marina hanno versato 140,07 euro pro capite in un anno, per entrate complessive di bilancio pari a 2.703.572 euro. Il dato, va precisato, non tiene però conto della percentuale dei proventi in arrivo dalle sanzioni nei confronti dei turisti.

Il dato è tuttavia superiore a tutti gli altri Comuni dell’Emilia Romagna e superiore a tutti i valori delle altre città costiere del riminese. A Riccione, sempre secondo l’analisi di Openbilanci, il comune ha incassato come entrata assoluta da multe, sanzioni e ammende un totale di 2.778.605 euro, per una quota pro-capite a cittadino di 80,17 euro.

Anche a Coriano le sanzioni hanno un peso importante nelle casse comunali, 803.746 euro sostiene lo studio, per 76,74 euro pro capite. E gli altri comuni? Misano incassa 979.010 euro (71,83 quota pro capite); Rimini 6.528.156 euro (43,91 quota pro capite); Cattolica 460.789 euro (27,42 quota pro capite); Montescudo-Monte Colombo 102.306 euro (14,89 quota pro capite); Santarcangelo di Romagna 301.429 euro (13,60 quota pro capite).

Sempre secondo Openpolis, a livello nazionale e il dato è ricostruito attraverso statistiche della Polizia di Stato, la tipologia di infrazioni vede al primo posto l’eccesso di velocità, seguito dal mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e al terzo posto il mancato utilizzo alla guida dell’auricolare o del viva voce.