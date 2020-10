Gestione quarantene, Federconsumatori: "Famiglie faticano a contattare l'Ausl, serve più chiarezza"

Sul fronte covid, contagi fra gli studenti e gestione delle quarantene Federconsumatori interviene per sollevare le criticità vissuta da molte famiglie nel riuscire a contattare l'Ausl Romagna. "A poche settimane dall’inizio della scuola, e all’accuirsi della pandemia Covid, sono emerse criticità nella gestione delle quarantene e nel sistema dei contatti tra Ausl-scuola-famiglia - spiega il presidente Graziano Urbinati - Diversi genitori, infatti, si sono rivolti alla nostra Associazione segnalando difficoltà riscontrate nell’ottenere delucidazioni e chiarimenti sui provvedimenti di volta in volta adottati da parte dell’ Ausl Romagna, nella gestione delle quarantene e dei relativi screening per individuare le positività o negatività".

Urbinati sottolinea in particolare "l’impossibilità di reperire telefonicamente (e non solo) informazioni, necessarie nella gestione, anche per irraggiungibilità dei contatti indicati negli stessi provvedimenti, spesso non chiari e con tempistiche veramente ridotte tra adozione ed applicazione degli stessi, che costringono le famiglie ad una rapidissima riorganizzazione della gestione familiare e lavorativa. Inoltre la mancata e necessaria informazione può far esporre a contagio altre persone. Pur con la consapevolezza del delicato momento che stiamo attraversando, Federconsumatori Rimini chiede un sensibile e rapido miglioramento delle comunicazioni da parte di Asl a favore degli utenti, che necessitano informazioni ed indicazioni sulla gestione delle problematiche covid, anche mediante l’istituzione di canali dedicati, alla luce delle particolarità del comparto scuola. Lo stesso, infatti, necessita di una gestione specifica, per del gran numero di studenti e famiglie coinvolte e dei delicati diritti in gioco, quali la salute e l’istruzione".