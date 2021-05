Quartiere Alba: terminato l’arredo di viale Tasso, dopo l’estate parte via Verdi

Terminati nei giorni scorsi gli ultimi ritocchi all’arredo urbano di viale Tasso. La riqualificazione ha seguito due differenti step sotto e sopra l’asse stradale. Interventi alle fognature per risolvere alcune criticità legate allo smaltimento della acque e, successivamente lavori, sull’asse commerciale. Nuova illuminazione a led per risparmiare energia elettrica e al contempo rinnovare gli impianti luminosi, impianto di diffusione sonora, sostituzione e implementazione degli alberi, e uniformità dei marciapiedi alla carreggiata con la colorazione ad onda della pavimentazione a distinzione della parte carrabile da quella pedonale. “ Siamo sodisfatti del lavoro svolto - ha detto il presidente del Comitato di viale Tasso Claudio Olivieri - agli operatori e alla clientela il viale piace. In questa arteria del quartiere Alba insistono numerose attività , ed è da oltre 20 anni che non venivano realizzati lavori di abbellimento e riqualificazione”. “ Come avevamo promesso prima dell’estate tutto il tratto del viale, compreso tra i viali Verdi e Massimo D’Azeglio, è pronto ad accogliere i turisti. Mancano alcuni bidoncini - afferma l’assessore ai lavori pubblici Lea Ermeti - che andremo ad integrare ma l’arredo del viale è concluso. Per il quartiere Alba dopo l’estate è in calendario il nuovo arredo di viale Verdi, nel frattempo abbiamo sistemato tutti i marciapiedi e i punti critici compromessi dalle radici degli alberi”.