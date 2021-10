Quartiere Fontanelle, sopralluogo al Parco Turati e al Buon Vicinato di viale Puglia degli assessori Galli ed Ermeti

Il Centro di Buon Vicinato della Bocciofila Fontanelle Insieme di via Puglia punto di aggregazione per nonni, famiglie e giovani pattinatori. Con la sistemazione e manutenzione complessiva della pista di pattinaggio al Parco Turati, l’area verde del quartiere Fontanelle è diventata un punto di ritrovo e di pratica della disciplina sportiva a tutto tondo. Dallo skateboard al pattinaggio a rotelle, artistico e free style il parco ogni giorno è molto vissuto da riccionesi di ogni età. Laura Galli, assessore Servizi alla persona e Lea Ermeti, assessore ai Lavori Pubblici, hanno effettuato un sopralluogo nei giorni scorsi per constatare da vicino l’attività del parco che conta, oltre alla pista di pattinaggio, la sede di Buon Vicinato realizzata dall’Amministrazione nel 2016, luogo di incontro non solo per gli anziani ma anche per tanti bambini che preferiscono festeggiare qui i loro compleanni, in un locale nuovo e sicuro immerso nel verde. “ C’è tanta vita in questo parco – spiega Sergio Villa, presidente della Bocciofila Fontanelle Insieme-, oltre alle feste di compleanno, d’estate giochiamo a carte e a bocce e ci occupiamo della manutenzione del verde. In un certo senso noi nonni siamo le sentinelle del parco, controlliamo e ci interfacciano in un filo diretto con l’amministrazione per eventuali segnalazioni. Tra la scuola materna che si apre sul parco, l’impianto di pattinaggio e le iniziative dentro la casina che in inverno spero potremo riprendere, il quartiere ha un bel luogo di aggregazione”. Fontanelle oltre il Parco Turati, conta il Parco Sette Nani e il parco di via Sicilia. Soddisfatti del sopralluogo Galli ed Ermeti che per l’occasione hanno incontrato, oltre ad alcuni membri del direttivo della Bocciofila Insieme e ringraziato per l’attiva collaborazione, anche Gigliola Mattei, presidente Pattinaggio Artistico Riccione.