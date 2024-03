Quartiere in ostaggio dei ladri, cittadini esausti. "Hanno pure rubato la candela del battesimo"

Il quartiere continua a rimanere in ostaggio dei ladri. Nel finire di un inverno dal quale il riminese ne è uscito martoriato, complici i tanti furti in abitazione e anche sulle automobili. Ora i cittadini del quartiere Padulli, attraverso i social, hanno deciso di lanciare una petizione: che ha già raggiunto i 120 sostenitori nel giro di poche ore. E mentre i cittadini chiedono più sicurezza “per tornare alla serenità dei Padulli di una volta”, i casi si continuano a sommare.

Segnala una cittadina della zona: “Ho lanciato la segnalazione in fretta e furia mentre attendevamo l'arrivo dei Carabinieri per evitare che facessero le stesse mosse in altre case, i ladri sono entrati dal retro, non saprei dire l'orario preciso, perché siamo rientrati alle 20 circa. Hanno sfondato la porta e capovolto casa portando via quanto volevano. State attenti”. Un messaggio che risale a poche ore fa: “Tra le cose di valore l'unica assurdità e che mi risulta difficile da accettare è che hanno portato via la candela del battesimo dalla scatola dei ricordi di mia figlia”.

Segui RiminiToday sul nuovo canale Whatsapp

E a ruota subito un’altra segnalazione: “Si vive proprio con tanta paura ogni volta che si esce di casa, perché non passa giorno di queste visite e a tutte le ore, da noi hanno tentato di entrare alle 9 di domenica, per fortuna mio figlio era in casa e sono scappati, comunque hanno rovinato due portoni blindati, cosa si può fare”.

Il cittadino che ha deciso di proporre la petizione spiega: “Continuano i furti al quartiere Padulli. Avevo incontrato un mese fa l'assessore Magrini, purtroppo i furti continuano e adesso anche inseguimenti e arresti nel quartiere. E' il momento di agire. Continueremo a chiedere all'amministrazione un piano visionario di azioni concrete che intende mettere in atto collaborando con le forze dell'ordine, la sicurezza è un problema che non va sottovalutata e occorre accelerare anche con tutti gli strumenti di prevenzione, telecamere in primis. La preoccupazione cresce fra gli abitanti che non possono rimanere inermi nel vedere che il proprio quartiere diventa terreno di caccia per la microcriminalità. Dopo gli incendi i furti negli appartamenti, furti di bici parcheggiate nei cortili condominiali e nelle rastrelliere. Iniziano a essere troppi i post di denuncia nei gruppi di Quartiere e nelle chat di gruppo. Per non rimanere a guardare e a subire, abbiamo creato una petizione online e siete tutti invitati a firmarla”.