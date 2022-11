Quartiere San Lorenzo, approvato il progetto per la copertura del campo da bocce

Un nuovo campo da bocce coperto al centro di buon vicinato di viale Caravaggio nel quartiere di San Lorenzo. La giunta comunale ha infatti approvato il progetto per la copertura del campo, per una spesa di circa ventimila euro, che si va ad aggiungere a quello già realizzato nella zona Colle dei pini. “Si tratta di un’opera piccola per entità ma molto importante dal punto di vista sociale - dice l’assessore ai Lavori pubblici Simone Imola -. I centri di buon vicinato rappresentano una realtà particolarmente preziosa per la città di Riccione. Il campo da bocce è il naturale completamento di una struttura già efficiente e molto frequentata”.