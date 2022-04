Il quartiere Tombanuova si avvicina al centro, la pista ciclabile verrà prolungata di oltre 2 chilometri

Si è avviato in questi giorni l’iter amministrativo per affidare un incarico di progettazione e di fattibilità, finalizzato alla realizzazione una nuova ciclabile che consentirà di collegare il villaggio San Martino con il quartiere Tombanuova. Una nuova pista ciclabile di circa 2,5 chilometri che rappresenta il prolungamento del percorso esistente dal centro fino al villaggio San Martino - inaugurato nel giugno 2020 - che consentirà di unire la zona di Tombanova al centro città, con un'unica pista ciclo pedonale. Come noto la realizzazione della pista ciclabile in via Coriano fino al Villaggio San Martino, rientrava nel progetto più ampio "Sicuri in bici e collegati alla città", all’interno del Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa scuola e casa lavoro, co-finanziato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.