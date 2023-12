Quasi 70 mila euro per la messa in sicurezza di un tratto della SP13bis alla Giola

Quasi 70 mila euro per la messa in sicurezza di un tratto della SP13bis in località La Giola: è quanto stabilito nei giorni scorsi dalla Giunta, che ha dato il via libera all’affidamento dell’intervento ad Anthea. In dettaglio, la società in house dovrà progettare e realizzare un nuovo percorso pedonale e un attraversamento retroilluminato lungo via Santarcangelo-Bellaria, nel tratto compreso tra il cavalcaferrovia e l’incrocio con via Giola, riqualificando il marciapiede esistente, sostituendo o integrando la segnaletica.

“L’obiettivo dei lavori in programma è mettere in sicurezza l’abitato della frazione – dichiara la vice sindaca e assessora ai Lavori pubblici, Pamela Fussi – in attesa di un intervento complessivo, rispetto al quale è in corso di elaborazione il progetto di fattibilità tecnica ed economica, che prevede la riqualificazione e la messa in sicurezza di tutta la strada provinciale come stabilito dallo schema di accordo firmato dalle Province di Rimini e Forlì-Cesena con i Comuni di Santarcangelo, Bellaria Igea Marina e San Mauro Pascoli”.

“Le opere, molto attese dai residenti della Giola, saranno affidate ad Anthea che garantisce qualità del lavoro, risparmio di tempo e risorse – conclude la vice sindaca Fussi – e sono pienamente compatibili con le previsioni preliminari dell’intervento complessivo concordato con gli altri enti coinvolti”.