Quasi raddoppiato il numero degli alberi curati da Geat

Un lavoro durato molte settimane e che ha portato a un totale di quasi millecinquecento alberi potati: quasi il doppio rispetto all’anno precedente quando erano stati 800. Per la precisione sono state 1.428 le essenze arboree sistemate dai giardinieri di Geat in tutto il territorio comunale di Riccione. “La Perla verde, coerentemente con il nome che porta, ha un patrimonio arboreo estremamente vasto - spiega l’assessore all’Ambiente Christian Andruccioli -. Il numero delle piante si aggira attorno a cinquantamila: essere arrivati a 1.500 rappresenta comunque uno sforzo importante compiuto da parte di Geat per conto dell’amministrazione comunale. Questo patrimonio necessità di un’attività di manutenzione costante ma anche di essere messo in sicurezza. L’amministrazione comunale ha deciso di investire nell’ambiente nella convinzione che sia una giusta scelta ma anche dando risposta ai cittadini che durante il viaggio della giunta nei quartieri, #riccionepartecipa, hanno manifestato l’esigenza di innalzare il livello del decoro del nostro verde urbano”.

Il presidente di Geat Fabio Galli sottolinea l’elemento maggiormente significativo: “Abbiamo raddoppiato il numero degli alberi sottoposti a potatura, salendo dagli 800 dello scorso anno a quasi 1.500. Compatibilmente con le risorse che avremo a disposizione, vorremmo aumentare ulteriormente questo tipo di attività perché il patrimonio arboreo di Riccione è veramente importante e ha raggiunto un alto grado di maturità e necessita pertanto di cure e manutenzioni. Credo che lo sforzo compiuto dai giardinieri di Geat e da quelli delle ditte che lavorano per l’azienda sia evidente così come il risultato conseguito”.

Il numero più alto degli interventi è stato effettuato lungo viale Gramsci dove sono state ben 209 le piante, tra oleandri e lagerstroemia, a essere potate. Molto lavoro per le squadre di Geat anche in viale Romagna dove è stato necessario potare ben 168 pini che non venivano trattati dal 2013. Sempre i pini sono stati oggetto di taglio dei rami in eccesso anche in viale Cervino (44 piante), San Martino (41), Viareggio (11) e Puglia (13 nel giardino Turati). Sono inoltre stati potati i platani di viale Diaz (49), Vespucci (23), Bramante (39), Machiavelli (46), Martinelli (5), Michelangelo (64), Po (59), Toscana (15) e Canova (28).

I giardinieri di Geat hanno inoltre provveduto alla potatura degli aceri - anche questa un’essenza particolarmente presente a Riccione - nei viali Buozzi (20), Nullo (17), Ravenna (20), Roseto (15), Tizzana (7), Vasto (8), Sciesa (17), Atri (25) e Celano (17). Sono state sistemate le piante di oleandro e lagerstroemia nei viali D’Annunzio (50) e Parini (20). Geat si è inoltre occupata dei lecci: 13 potature in viale Piacenza e 58 in viale Molari. Oltre ai 21 pioppi di viale Turati, ai 10 di viale Monopoli e ai 6 di viale Fucini, a cui vanno aggiunti i 14 frassini di viale Gallipoli e le 147 melie del lungomare della Libertà.