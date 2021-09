Quattro giovani assi del beach volley accolti in comune

Sindaco e Vice Sindaco hanno ricevuto i campioni italiani Under 18 e i terzi classificati Under 16, tutti atleti della Dinamo Volley Bellaria

Nella giornata di ieri, il sindaco Filippo Giorgetti ed il Vice Sindaco con delega allo Sport Bruno Galli, hanno ricevuto presso la residenza comunale la gradita visita dei pallavolisti della Dinamo Pallavolo Bellaria Andrea Armellini, Diego Frascio, Lorenzo Rossetti e Filippo Mancini. Ai giovani atleti, tutti cittadini di Bellaria Igea Marina accompagnati dal Presidente Riccardo Pozzi, e dal Vice Presidente Francesco Armellini, sono andati i complimenti, personali ed a nome della città, di Sindaco e Vice Sindaco per i lusinghieri risultati ottenuti nelle finali nazionali di beach volley che si sono svolte dal 28 agosto al 4 settembre a Caorle (Ve). Qui, la coppia Armellini/Mancini si è infatti laureata campione d’Italia nella categoria Under 18, mentre i più giovani Frascio/Rossetti hanno invece ottenuto un bel terzo posto nella categoria Under 16.



“In un’estate che ricorderemo per i tanti trionfi conseguiti dallo sport italiano, dalla vittoria degli Europei di calcio alle imprese delle Olimpiadi di Tokyo, dai successi alle Paralimpiadi alla straordinaria, recente doppietta delle ragazze e dei ragazzi italiani agli Europei di Pallavolo, è proprio il volley che ha visto questi ragazzi tenere alto il nome di Bellaria Igea Marina nelle finali nazionali. Ad Andrea, Diego, Lorenzo e Filippo il plauso dell’Amministrazione, che estendiamo alla Dinamo per l’ottimo lavoro che continua a condurre sul territorio in àmbito sportivo”, le parole rivolte congiuntamente agli atleti da Filippo Giorgetti e Bruno Galli.

In una chiacchierata informale, i quattro pallavolisti hanno poi raccontato delle loro vittorie, delle prospettive future e di come si sono avvicinati al beach volley, disciplina molto diversa dalla pallavolo indoor, ma che sta riscuotendo un enorme successo: grazie anche alle tante iniziative promosse da Kiklos, vera eccellenza nel panorama nazionale di settore. Al termine dell’incontro, i quattro ragazzi hanno ricevuto una pergamena di merito, come pubblico riconoscimento per propri meriti sportivi.