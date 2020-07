Quattro giovanissimi predoni della spiaggia pizzicati dalla polizia

Nella giornata di martedì il personale della polizia di Stato a fermato, a Riccione, quattro predoni della spiaggia. Ad essere denunciati a piede libero per furto aggravato in concorso e ricettazione sono stati due minorenni e due neomaggiorenni. A dare l'allarme è stato il bagnino nei pressi di piazzale Roma che si è accorto del furto di alcune borse, lasciate incustodite da alcuni turisti sui lettini dello stabilimento. I malviventi, poi erano stati notati sulla spiaggia libera a dividersi il bottino e allontanarsi in tutta fretta verso la stazione ferroviaria. Grazie alla descrizione dei quattro, gli agenti sono riusciti a rintracciarli e a bloccarli. Uno di questi aveva un grosso borsone pieno di refurtiva e, tutti, sono stati portati nel posto estivo di polizia per essere identificati. I turisti derubati hanno riconosciuto parte del bottino e sono rientrati in possesso dei loro averi. Per i maggiorenni, provenienti dal milanese, oltre alla denucia è arrivato anche il foglio di via con divieto di ritorno nel Comune di Riccione per tre anni. I due minori sono stati consegnati ai rispettivi genitori giunti a Riccione dal Nord Italia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.