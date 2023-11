Quattro mamme riminesi in un recital per la Giornata Internazionale contro la violenza sulle Donne

In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, le Mamme Miss protagoniste del concorso nazionale di bellezza e simpatia curato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti, Miss Mamma Italiana, sono state protagoniste di un recital con tema “no ancora violenza sulle donne”, in occasione del quale, le Mamme hanno letto poesie, si sono esibite in coreografie ed hanno anche portato testimonianze personali della violenza subita.

All’evento erano presenti: Fatima Zohra El Atifi di Rimini; Eliane Alves Dos Santos di San Giovanni in Marignano ed Itohan Enehikhare di Canaro, che hanno raccontato le loro storie di vita. Marina Rossi di San Marino; Valeria Valeri di Santarcangelo e Franca Pulvirenti di Cesena, hanno presentato una poesia. L’autrice Chiara Pozzati di Sala Bolognese; Denise Tradii di Imola; Manuela Malagrida di Santarcangelo; Roberta Casali di San Marino; Ginetta Carrubba ed Elisa Uguccioni di Osimo e Sonia Bagarolo di Vigonza, che hanno proposto un monologo.

Elisabetta Esposito di Rubano; Micaela Voccola di Mestrino; Michela Turetta di Vigodarzere; Alice Zoli ed Alice Fabbri di San Pietro in Campiano, che hanno proposto delle coreografie.

Ospiti dell’evento, la cantante Daniela Vallicelli; il maestro saxofonista Leonardo Vallicelli ed il giornalista Marco Vignoletti. Davvero toccante la testimonianza di Addolorata “Ada” Di Campi, intervenuta all’iniziativa. Addolorata “Ada” è stata la prima Donna poliziotto coinvolta in un conflitto a fuoco con la famigerata “banda della Uno bianca”, che tra gli anni 1987 e 1994, commise bel 103 azioni delittuose nelle regioni Emilia Romagna e Marche, provocando la morte di 24 persone innocenti e il ferimento di 114 persone. Nella sua testimonianza, l’ex poliziotta, ha ricordato all’attento e numerose pubblico presente, l’importanza dell’amore e del rispetto tra le persone.

L’evento, che si è tenuto nell’area eventi del Bowling Seventies di Cerasolo Ausa (Rimini), è stato presentato da Paolo Teti e da Serena Pagliarani.