Quattro mesi d'attesa per il passaporto e c'è chi rinuncia al viaggio. In Questura aperture straordinarie

Tutti in fila per ottenere il passaporto. Il problema, dopo la pandemia e la ripresa dei viaggi, è di rilevanza Nazionale. Ma le segnalazioni si sommano anche a Rimini. Secondo quanto riportano gli agenti di viaggio si arriva anche a quattro mesi d’attesa per ottenere il documento. Proprio con l’obiettivo di incrementare il numero degli appuntamenti e la conseguente riduzione dei tempi di attesa, la Questura di Rimini ha deciso di avviare una serie di aperture straordinarie degli uffici proprio a vantaggio dei cittadini. Per tutto il mese di febbraio l’ufficio incrementerà le aperture pomeridiane e rimarrà aperto anche tutti i sabati mattina del mese. Gli orari sono facilmente reperibili e aggiornati sul portale Internet della Questura.

Un vero e proprio boom di richieste e arretrati da smaltire. Al momento le prenotazioni, che in molti effettuato online, arrivano già fino a maggio. Un campanello d’allarme in particolare per tour operator e agenzie viaggio: in quanto chi decide di affrontare un viaggio e si trova con il documento scaduto e da realizzare nuovo si trova costretto a rimandare o a rinunciare a destinazioni extra Unione Europea. La situazione sta comportando anche disdette di voli e di hotel, che erano già stata prenotati in precedenza. Gli agenti di viaggio, settore già colpito durante il Covid complice il lockdown, chiedono soluzioni per la riduzione dei tempi.