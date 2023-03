Quattro nuovi percorsi nella mappa dei sentieri Cai

Si è svolta ieri mattina, presso lo stand della "Valle delle Vacanze" negli spazi del padiglione fieristico di Morciano di Romagna, la presentazione della nuova mappa dei sentieri CAI, frutto del lavoro CAI sulla rete sentieristica della Valconca. Un progetto cominciato nel 2021 a Montefiore e arricchito dall'inserimento di quattro nuovi percorsi (041A-043A-045A-047), portando il numero complessivo a undici, che toccano i punti di maggiore interesse paesaggistico, storico e naturalistico della Valconca, per un totale di 55 km.

Un'iniziativa resa possibile grazie alla partecipazione della Provincia di Rimini, dei Comuni di Montefiore Conca e Morciano di Romagna, delle associazioni del territorio (Malatempora Aps e Nuova SAM) e dei volontari CAI: Renzo Tonini (Responsabile sentieristica CAI Provincia di Rimini), Italo Berardi, Gianluca Alessandrini (Panino), Carlo Millo, Cristiano Querzè, Yari Sanchi, Mauro Riceci (Mauro Capitan Nelson).

Alla cerimonia hanno preso parte i Sindaci di Montefiore Conca e Mondaino, Filippo Sica e Massimo Giorgi, l'assessore del Comune di Morciano di Romagna Andrea Agostini e il consigliere comunale Stefano Pangrazi. E' stata rimarcata l'importanza della rete sentieristica CAI come strumento di coesione territoriale, capace di connettere più Comuni appartenenti alla valle del Conca.

Non solo, perché la rete sentieristica mira inoltre a creare un 'ponte' tra la stessa Valconca e le altre realtà territoriali, configurandosi da un lato come un servizio a disposizione dei residenti che desiderano praticare sport e attività all'aria aperta, ma anche per turisti e visitatori che vogliono dedicarsi alla scoperta dell'entroterra nelle sue mille sfaccettature.