I quattro pini abbattuti con urgenza. "Dispiace ma non c'erano alternative, prima viene la sicurezza"

“Dispiace sempre quando si arriva alla decisione di abbattere degli alberi ma la sicurezza dei riccionesi e degli ospiti della città è una priorità di questa amministrazione”. Sono le parole dell’assessore all’Ambiente Christian Andruccioli che ha effettuato un sopralluogo nel tratto di viale Dante tra i viali Ariosto e Dei Giardini dove è in corso il taglio di quattro pini che erano pericolanti. “L’abbattimento è sempre l’ultima opzione - aggiunge Andruccioli - ma a seguito delle prove di trazione effettuate la scorsa settimana è emerso che la stabilità delle piante non era più garantita: ogni decisione è stata conseguente ai dati emersi a seguito delle analisi dei tecnici di Geat”.

Un pino, quello all’angolo tra viale Dante e viale Donizetti, è stato risparmiato. In questo caso, infatti, volendo salvaguardare il patrimonio arboreo cittadino, l’amministrazione ha optato per una soluzione conservativa suggerita dai tecnici, sempre alla luce dei dati emersi dalle prove di trazione programmate. La chioma di quell’albero verrà sfoltita per renderlo meno esposto alla forza del vento.

Per i quattro pini di viale Dante tra viale Ariosto e viale Dei Giardini non c’erano invece alternative all’abbattimento. Due dei quattro alberi sono risultati a rischio crollo - anche se non imminente - mentre altri due, appartenenti allo stesso filare, sempre secondo i tecnici e le rilevazioni, sarebbero risultati meno sicuri a seguito dell’abbattimento degli altri vicini. In sostanza, una volta rimossi due pini, quelli a fianco sarebbero comunque risultati maggiormente esposti alle raffiche del vento e di conseguenza meno stabili. Di qui la decisione di abbatterli tutti e quattro.

Il traffico nel tratto di viale Dante tra viale Ariosto e viale Dei Giardini per tutta la giornata di mercoledì (12 aprile) è interdetto. Nei prossimi giorni proseguirà la programmata attività di monitoraggio del patrimonio arboreo riccionese.