"Questo non è amore", un seminario per prevenire e contrastare la violenza di genere

Nell’ambito delle iniziative organizzate per la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza di genere, venerdì al Palacongressi di Rimini, si è tenuto il seminario di studi “Questo non è amore… Strategie e misure di contrasto alla violenza di genere”. L’evento, organizzato dalla Questura di Rimini e introdotto dal Questore, Francesco De Cicco, cui è seguito un videomessaggio di Gessica Notaro, ha visto la partecipazione di Davide Ercolani, Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Rimini, dei dirigenti della Polizia di Stato Pietro Scroccarello e Mattia Falso.

Il panel è stato integrato dalla presenza di Elvira Ariano, psicologa presso il centro antiviolenza “Rompi il silenzio”. I relatori, moderati da Andrea Rossini, hanno illustrato, ognuno per la propria competenza, le fasi del sistema di prevenzione e intervento rispetto al fenomeno, evidenziando come la comunicazione tra le istituzioni, i centri antiviolenza e le strutture di protezione, rappresenti l’unica strategia vincente.

Il seminario ha rappresentato un profondo momento di riflessione dal quale è emerso il valore della cultura e della percezione di un fenomeno spesso nascosto ma tragicamente presente che richiede, sempre più, di essere presenti, preparati e sinergici.