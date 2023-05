La rabbia dei residenti di Rione Clodio. "Con la Statale chiusa tutto in tilt, la viabilità va rivista"

“La drammatica contingenza che la città sta vivendo, insieme a quella di purtroppo ben altro rilievo di altre città consorelle della Romagna, ci invita da un lato a riflettere bene su alcune delle cause che hanno causato l’emergenza climatica che stiamo vivendo, dall'altro ci mette di fronte per l'ennesima volta a una situazione di traffico veicolare istradato in pieno Centro Storico a causa della chiusura del ponte sulla Statale 16 che ha moltiplicato e continua a moltiplicare i disagi che la collettività cittadina del luogo sta vivendo da oltre tre anni”. Così in una lettera aperta il Comitato residenti Rione Clodio Rimini.

Quello delle scorse ore è stato un evento drammatico. Un evento alluvionale di enorme portata. Ma è stata anche la prova che al momento della chiusura della Statale 16, il traffico in città vive una situazione di criticità, in una zona dove già quotidianamente c’è un grande passaggio. “E' con immutato sconforto che gli abitanti del Rione Clodio, in particolare quelli del Corso primo tratto, di via Ducale e di via Clodia ultimo tratto, devono prendere atto del silenzio inerte dell'amministrazione comunale a riguardo delle insistite denunce di rischio all'incolumità delle persone. La triste contingenza che viviamo, lungi dal voler provocare lamentela per l'incremento del traffico per forza maggiore, speriamo voglia invece dare spunto alla silenziosa e inerte amministrazione a riconsiderare le decisioni improvvide e ingiuste assunte sul tema dell'insopportabile denunciato traffico cittadino in Centro Storico, e a esso porre quei rimedi che, annunciati a suo tempo, non sono poi in effetti mai stati resi operanti”.