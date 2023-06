Obiettivo raggiunto e raddoppiato: il marchio della margherita raccoglie 200mila euro per gli alluvionati

Duecentomila euro per le vittime dell’alluvione. Questa la cifra raccolta dalla rete dei soci Conad della Romagna e dalla cooperativa Commercianti Indipendenti Associati per offrire un sostegno concreto alle popolazioni colpite dalle inondazioni di maggio che hanno colpito il territorio. L’obiettivo di 100mila euro che ci si era prefissati originariamente è stato dapprima abbondantemente raggiunto e quindi raddoppiato.

L’assegno di 200mila euro è stato simbolicamente consegnato al presidente della Regione, Stefano Bonaccini, intervenuto a Bagnacavallo all’evento “Il dolore e la forza della cooperazione”, organizzato da Legacoop. I fondi raccolti dai soci Conad sono stati destinati alla Protezione civile della Regione Emilia-Romagna e versati sull’apposito conto corrente bancario dedicato all’emergenza. Sono già allo studio nuove iniziative di solidarietà che saranno presentate nei prossimi giorni.

L’iniziativa di solidarietà si è svolta con un meccanismo già consolidato: i negozi delle province di Forlì-Cesena, Rimini, Ravenna e Repubblica di San Marino hanno destinato 10 centesimi per ogni scontrino emesso durante un periodo di tempo definito. La cooperativa Commercianti Indipendenti Associati ha poi provveduto a integrare la raccolta. In totale i punti vendita coinvolti sono stati 127, per un totale di 75 soci.

"Questa iniziativa - dichiara l’amministratore delegato di Cia-Conad Luca Panzavolta - si è sviluppata sin dalla prima ondata di forti piogge di inizio maggio ed è poi continuata durante l’emergenza. È solo la prima di una serie di azioni di solidarietà che ci accingiamo a mettere in campo insieme al nostro consorzio nazionale e annunceremo nelle prossime settimane. Noi di Conad siamo da sempre vicini alle comunità in cui operiamo e in questo momento così difficile non potevamo mancare di offrire il nostro contributo e la nostra solidarietà a chi soffre. Siamo certi che insieme riusciremo a superare questa difficile prova e a ripartire con rinnovato spirito di collaborazione e fiducia".