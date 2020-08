Raccolta rifiuti, al padiglione fieristico apre l'Ecopoint di Hera per ricevere il kit del "porta a porta"

Il Comune di Morciano sta portando avanti, in collaborazione con Hera, il percorso di miglioramento dei servizi di raccolta dei rifiuti nel territorio comunale. A partire dal 1 ottobre infatti sarà attivato il porta a porta per utenze domestiche e imprese anche per carta, plastica/lattine e vetro, in aggiunta ad organico e indifferenziato che già vengono raccolti con questa modalità arrivando così alla raccolta domiciliare integrale. "Il nuovo sistema di raccolta sarà efficace soprattutto se continuerà il grado di collaborazione portato avanti fino a d oggi, che ha fatto diventare Morciano tra i primi Comuni della provincia per quantitativo di raccolta differenziata - spiega in una nota Hera - Da giovedì 8 ottobre si procederà con la graduale rimozione dei contenitori stradali. ma altresì il decoro del nostro paese".

L’Ecopoint temporaneo Hera

Da oggi martedì 4 agosto sarà attivo l’Ecopoint temporaneo di Hera in via XXV Luglio presso il padiglione fieristico dove tutti i cittadini potranno recarsi per ritirare il kit per la raccolta porta a porta. L’Ecopoint sarà aperto dalle 9 alle 14 dal 4 agosto al 5 settembre il martedì giovedì e sabato. Dal 7 al 12 settembre dalle 9 alle 14 dal lunedì al sabato. Qui tutti gli utenti potranno ritirare un bidoncino da 40 litri per la raccolta del vetro e sacchi per carta e plastica/lattine. Inoltre le utenze che oggi utilizzano il contenitore condominiale per la raccolta dell’organico potranno ritirare il proprio bidoncino da 25 litri pertanto, successivamente il contenitore condominiale sarà rimosso.

Per evitare assembramenti, in ottemperanza alle nuove norme sanitarie, Hera segnala che è possibile ritirare il kit in ulteriori punti, in base alla propria zona di residenza, il 4, 6 e 8 agosto: centro storico e area compresa tra via XXV Luglio, Piazza Risorgimento, via Roma, via Marconi, via Fratti e limitrofe; il 11, 13 e 18 agosto: vie a destinazione scolastica e sportiva (via Spallicci, via Stadio, via Largo Centro Studi e le zone limitrofe di via Concia, via Macello e le vie dei Poeti); il 20, 22 e 25 agosto: zona compresa tra via Abbazia, via Forlani, via Boccioni, via Venezia e relative traverse; il 27, 29 agosto e 1 settembre: zone periferiche di via Ca’ Fabbro, via Panoramica, via Calagianni, Due Ponti, via Santa Maria Maddalena e zona vie dei Fiumi.

Per informazioni: Servizio Clienti del Gruppo Hera 800.999.500, numero gratuito attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18.