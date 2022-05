Lotta al dolore cronico, raccolti 3.400 euro a favore della Fondazione Isal

E’ stato consegnato venerdì, 6 maggio, un assegno di 3.400 euro nelle mani di William Raffaeli, presidente della Fondazione Isal. L’iniziativa è stata promossa da “Inner Wheel Rimini e Riviera”, presieduto da Bruna Pizzioli, a cui hanno aderito anche il Rotary Rimini Riviera e il Rotary Rimini. “Abbiamo aperto una campagna di raccolta fondi a favore di Isal, una delle associazioni più importanti d’Italia (che ha sede proprio a Rimini) nella lotta contro il dolore cronico. Il dolore cronico è spesso collegato a malattie o disturbi che colpiscono le donne e abbiamo trovato in Isal sempre grande sostegno e sensibilità”.

Isal, infatti, da anni è impegnata nella lotta contro il dolore cronico e nella ricerca delle cure e degli strumenti per alleviarlo. Alla giornata di ieri erano presenti, oltre a Bruna Pizzioli e William Raffaeli, anche l’assessore alla sanità del Comune di Rimini Kristian Gianfreda, i presidenti del Rotary Club Rimini Riviera Marco Alessandrini e del Rotary Rimini Maurizio Bonora.

L’assessore Kristian Gianfreda nel portare il saluto della Città ha dichiarato: “Ringrazio vivamente per questo gesto di aiuto da parte di importanti realtà cittadine. Negli ultimi anni sempre più la società civile condivide con noi della pubblica amministrazione il peso, l’onere e l’onore verso attività di sostegno alla comunità”.

William Raffaelli, Presidente di Fondazione Isal ha invece spiegato come verrà impiegato l’assegno ricevuto: “Quanto raccolto servirà alla nostra Fondazione impegnata su diversi settori di ricerca. Il primo riguarda la necessità di identificare un bio-marker dedicato alla diagnosi precoce di fibromialgia, patologia che genera dolore severo in più di 3milioni di donne in Italia. Si tratta di un progetto che la Fondazione sta portando a termine dopo 4 anni di lavoro insieme all’Università La Sapienza e al San Raffaele di Roma. Questo progetto coinvolgerà anche l’area del dolore oncologico in collaborazione con l’IRCSS dell’Istituto Tumori della Romagna. Questi due progetti completano l’area di ricerca di Isal, impegnata altresì con l’Istituto Superiore di Sanità nella ricerca sulla genetica del dolore e con il Polo TecnoAlgos del San Raffaele di Sulmona dove si sta sperimentando un nuovo trattamento per la cura del dolore nei giovani pazienti con lesioni del midollo spinale”.