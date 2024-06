Radio Deejay presenta Riccione On Stage: al via le iscrizioni per il contest che scopre i nuovi talenti

Anche quest’estate le frequenze di Riccione sono sintonizzate su Radio Deejay. La radio diretta da Linus firma per il decimo anno il format che porta in riviera i protagonisti delle hit estive insieme agli artisti emergenti della nuova scena musicale italiana. Dal 5 al 24 agosto Riccione On Stage è il grande show che va in scena nell’arena sul mare di piazzale Roma, un mese di musica, sport e divertimento con la direzione artistica di Linus e la regia del dream team di Radio Deejay capitanato da Rudy Zerbi. Un evento unico nel panorama nazionale, interamente gratuito per le migliaia di persone che a ogni edizione possono cantare e ballare sulle note dei cantanti preferiti e assistere a uno spettacolo live in cui una giuria di professionisti dell’industria musicale sceglierà il vincitore del contest.

Fino al 5 luglio chi sogna di arrivare a esibirsi sul palco di Riccione On Stage potrà inviare la sua candidatura per partecipare alle selezioni dell’edizione 2024. Lo scorso anno sono state 800 le proposte arrivate da tutta Italia per quello che negli anni è diventato uno dei concorsi più prestigiosi, sia per l’ambito premio - un mese di rotazione su Radio Deejay del brano vincitore – sia per l’importanza del palco e della città che lo ospita, che da quest’anno, giunti alla decima edizione, lega indissolubilmente il suo nome al contest. Tantissimi i giovani che ci provano, molti di età compresa tra i 18 e i 22 anni, tanti quelli che hanno già partecipato a talent come Amici, XFactor, Sanremo Giovani e altri programmi televisivi nazionali.

Solo con riferimento alle ultime edizioni si ricorda che uno dei vincitori, Fiat 131 è arrivato tra i finalisti di Sanremo Giovani 2023, Giovanni Cricca è stato tra i protagonisti di Amici 2023 e Serepocaiontas è ospite fissa di Fiorello a Viva Rai2! con il suo inseparabile ukulele: a conferma di quanto il palcoscenico riccionese sia un notevole trampolino di lancio per i giovani esordienti e un’occasione straordinaria per farsi conoscere al grande pubblico.

Gli artisti che verranno selezionati avranno la possibilità di esibirsi nel mese di agosto davanti a migliaia di persone, condividendo il palco con gli special guest delle otto serate, un cast stellare che verrà svelato nei prossimi giorni. In quella finale, il 24 agosto, saranno 6 a contendersi il primo posto e il premio speciale della giuria. Per partecipare i cantanti e le band possono candidarsi compilando il form sul sito deejay.it con i dati, le proprie performance e la biografia artistica.