Radiologia e Covid, lo studio dell'Ausl Romagna sulla prestigiosa rivista scientifica "Radiology"

Radiologia e Covid, lo studio dell'Ausl Romagna finisce sulla prestigiosa rivista scientifica "Radiology"

„ Uno studio dunque che potrà avere anche importanti ripercussioni pratiche, tanto che "Radiology", dopo averlo fatto vagliare dai propri revisori, ha optato per la pubblicazione del relativo articolo (consultabile e scaricabile in allegato). L'Impact Factor di questa rivista (che misura il numero medio di citazioni ricevute in un particolare anno da articoli pubblicati sulla rivista stessa) è di 7.931, fra i più alti di tutte le riviste di Radiologia mondiali. “