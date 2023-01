Raffica di furti in tutta Rimini, appartamenti e attività commerciali presi di mira dai ladri

E' allarme furti in tutta la città di Rimini in questi primi giorni dell'anno coi malviventi che stanno prendendo di mira abitazioni e negozi approfittando dell'assenza dei proprietari. Sui colpi indagano sia gli inquirenti della Squadra Mobile della Questura che i carabinieri e, al momento, non si esclude che possa esserci una batteria specializzata che si muove sul territorio. Tra i furti messi a segno, nel pomeriggio di venerdì i soliti ignoti hanno colpito in un appartamento di viale Pascoli. A notare degli strani movimenti sono stati i vicini di casa che hanno visto due o tre persone, col volto incappucciato, che scavalcavano una recinzione per poi fuggire. E' stato chiesto l'intervento di una Volante e gli agenti, arrivati sul posto, hanno trovato i segni di effrazione e l'abitazione a soqquadro. Poco dopo sono arrivati anche i padroni di casa, assenti al momento del furto, che però da un primo inventario non avrebbero trovato nulla di mancante. Secondo quanto riferito dai testimoni, i ladri sarebbero arrivati sul posto a bordo di una vettura il cui numero di targa è stato fornito agli investigatori i quali l'avrebbero poi rintracciata poco lontano scoprendo che si trattava di un'auto rubata.

Nel pomeriggio di sabato, invece, i ladri hanno visitato un appartamento in via duca degli Abruzzi. L'abitazione era occupata da alcuni studenti universitari che erano partiti prima delle feste per tornare alle loro città di origine ma, al rientro a Rimini, hanno fatto l'amara scoperta. Anche in questo caso le stanze erano state messe a soqquadro e l'ammontare del bottino è in corso di quantificazione. Sul posto, per gli accertamenti di rito, è intervenuta una pattuglia dei carabinieri.