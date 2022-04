Raffica di furti nel week end di Pasqua, denunciati anche 7 automobilisti ubriachi

Fine settimana di lavoro per i carabinieri della Compagnia di Riccione che hanno dovuto fare i conti con un forte afflusso di turisti che hanno affollato la Perla Verde. Il bilancio complessivo ha visto 12 persone venire denunciate a piede libero per reati che vanno dal furto alla guida in stato di ebbrezza. In particolare ad essere deferiti alla magistratura sono stati un 19enne e un 17enne che, con la complicità di un terzo individuo non ancora identificato, hanno cercato di strappare una collanina d'oro dal collo di un 26enne riccionese che si trovava nella zona del Marano. La vittima è rimasta illesa e la refurtiva è stata recuperata. Sempre di furto dovranno rispondere anche due donne entrambe già note alle forze dell'ordine che, a Misano, si erano impossessate di generi alimentari per un valore di 100 euro ai danni di un supermercato della zona. Sorprese con la refurtiva dal personale del negozio che ha allertato i carabinieri, le malviventi sono state denunciate a piede libero. Fine analoga per un'altra ladra che, oltre ad aver cercato di rubare un costume da bagno in una boutique di Riccione, bloccata dai militari dell'Arma ha fornito delle false generalità. Sul fronte dei controlli stradali, 7 automobilisti hanno dovuto dare l'addio alla loro patente in quanto trovati al volante sotto l'effetto dell'alcol. Per loro, oltre al ritiro del documento, è scattata anche la denuncia per guida in stato di ebbrezza. Altre 4 persone, trovate in possesso di modiche quantità di cocaina, hashish e marijuana, sono state segnalate alla Prefettura come assuntori di stupefacenti.