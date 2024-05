Raffica di furti nella notte: quattro attività svaligiate dai malviventi

Allarme furti a Cattolica dove, nella notte tra mercoledì e giovedì, sono state ben quattro le attività visitate dai soliti ignoti. I colpi sono avvenuti tutti nella zona del largo della Pace e, a finire nel mirino dei ladri, sono stati un negozio di ortofrutta, una pizzeria, un negozio di fiori e uno studio di commercialisti. Un vero e proprio raid che, a fronte di un bottino complessivo di poche centinaia di euro, ha visto le attività svaligiate riportare danni molto maggiori. Ad avere la peggio è stato il negozio di ortofrutta che si p ritrovato la vetrina sfondata per un danno da diverse migliaia di euro. Sono in corso le indagini dei carabinieri per riuscire ad individuare i malviventi e capire se si sia trattato di un'unica banda.