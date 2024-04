Raffica di irregolarità nell'hotel, i controlli dei Nas fanno sospendere l'attività

Oltre ai clienti, in un hotel di Riccione alla vigilia di Pasqua si sono presentati anche i carabinieri della Perla Verde insieme agli agenti della locale, i militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro e i Nas che nel corso di un'ispezione hanno rilevato numerose irregolarità che hanno fatto scattare la sospensione della licenza. In particolare sono stati trovati dei dipendenti in nero, gli estintori erano sprovvisti della manutenzione, il sistema di videosorveglianza non era a norma, diversi ospiti non erano stati registrati e sono emerse alcune incongruenze strutturali rispetto alla mappa catastale. Il tutto ha fatto scattare nei confronti del gestore un verbale da 2mila euro al quale si è aggiunta la temporanea sospensione dell'attività fino alla messa in regola del personale senza contratto di lavoro. Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare la regolarità della struttura.