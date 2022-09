Raffica di spari con la pistola clandestina, arrestati con falsi tesserini delle forze dell'ordine

Momenti di paura per i residenti delle prime colline riminesi che, nel pomeriggio di martedì, si sono trovati a che fare con due ragazzi che imperversavano tra le strade di campagna esplodendo a raffica dei colpi di pistola. Il primo allarme è arrivato intorno alle 16 quando da via Buonanotte, tra la chiesa di San Lorenzo a Monte e lo stabilimento della Galvanina, sono arrivate alla polizia di Stato alcune segnalazioni da parte dei cittadini che parlavano di due individui in sella a uno scooter che stavano sparando. Le Volanti della Questura si sono precipitate sul posto con gli agenti che hanno iniziato a battere le strade di campagna fino ad individuare i due giovani sullo scooter. Ad essere fermati sono stati un cittadino albanese e un italiano che, secondo quanto emerso, avrebbero esploso almeno 7 colpi. Perquisiti, sono stati trovati in possesso di una pistola semi-automatica Crvena-Zastava di fabbricazione serba risultata clandestina, nella tasca di uno dei due 14 proiettili calibro .32 oltre a sei falsi tesserini che li qualificavano come appartenenti alla polizia di Stato, alla Guardia di Finanza e come Guardie giurate particolari e una paletta della polizia albanese. Portati in Questura, sono stati accusati di detenzione illegale di arma e ricettazione in concorso. L'albanese è stato quindi trasferito nel carcere dei "Casetti" mentre, l'italiano, è stato sottoposto agli arresti domiciliari entrambi in attesa dell'udienza di convalida davanti al gip.