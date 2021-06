Raffica di tentativi di truffe telefoniche agli anziani

Nei giorni scorsi sono state diverse le segnalazioni arrivate soprattutto ai carabinieri da parte di anziani finiti nel mirino di una banda di truffatori. Il copione è sempre lo stesso: alla potenziale vittima arriva la telefonata di un sedicente militare dell'Arma per "informare" che un famigliare è finito in seri guai giudiziari. Ventilando l'ipotesi che il parente finisca in galera, il truffatore spiega che è necessario l'intervento immediato di un avvocato o che è necessaria una certa somma da pagare immediatamente per scongiurare le manette. Ed ecco che arriva la richiesta di denaro o, in caso di mancanza di contanti in casa, di oggetti preziosi da consegnare a un "carabiniere" che si presenterà alla porta della vittima. Secondo quanto emerso, tutte le persone contattate ultimamente dai truffatori sono riusciute ad evitare di cadere in trappola grazie alle campagne informative dell'Arma e telefonando immediatamente al 112 per informare i carabnieri, quelli veri, di quanto stava accadendo. Sono in corso gli accertamenti per riuscire a risalire all'utenza telefonica del chiamante ma, nel frattempo, il consiglio è quello di mantenere alta la guardia e in caso di telefonate sospette chiamare subito le forze dell'ordine.