Raffiche a oltre 90 chilometri all'ora: riminese flagellato dal vento, centinaia di interventi di Vigili del Fuoco e Polizia Locale

Come da previsioni meteo, nella notte tra venerdì e sabato il maltempo si è abbattuto sulla provincia di Rimini con forti raffiche di vento che hanno flagellato in particolare l'entroterra causando diversi danni. I dati indicano punte fino a oltre i 90 chilometri orari che hanno abbattuto alberi, scoperchiato parzialmente dei tetti e fatto crollare delle insegne. Una situazione che ha fatto scattare l'apertura di un tavolo di crisi e che vede vigili del fuoco e protezione civile coordinare i vari interventi sul territorio. Al momento, tuttavia, non si registrano persone coinvolte con danni solo materiali. Nella notte gli interventi di Anas e forze dell'ordine hanno permesso di evitare la chiusura delle strade con la viabilità che non ha avuto problemi. Nella prima mattinata di sabato, presso la sala operativa del 115, erano circa 200 le richiesta in coda per mettere in sicurezza piante e strutture pericolanti. In Valconca, invece, diversi alberi finiti in strada hanno bloccato temporaneamente la viabilità che è stata comunque ripristinata. Piante caduta anche a Riccione e, anche in questo caso, si sono registrati danni solo a cose.

Gli interventi della Polizia Locale a Rimini

Diversi gli interventi eseguiti a causa del maltempo dalla polizia locale nella notte scorsa. Fin dalle prime ore di sabato mattina, sono stati numerosi i cittadini che hanno telefonato alla sala radio della polizia locale per segnalare alberi caduti e, in alcuni casi, la mancanza di energia elettrica nelle case. La polizia locale, a seguito dell'allerta arancione pervenuta nel pomeriggio di venerdì (che preannunciava venti tra 62-74 km/h) ha raddoppiato il numero dei suoi equipaggi del turno notturno per fare fronte all'eccezionale ondata di maltempo. Particolarmente delicata una situazione a Vergiano dove il figlio di un anziano collegato ad un respiratore meccanico aveva segnalato la mancanza di corrente a casa dei genitori. Immediata la chiamata della polizia locale al gestore dell'energia per sollecitare il ripristino dell'erogazione, tenuto conto che il generatore ausiliario presente nell'abitazione aveva un'autonomia limitata. Complessa e impegnativa anche la situazione sulla viabilità a seguito della caduta di piante sulla sede stradale. Vista l'estrema difficoltà di intervento da parte dei vigili del fuoco, con la preziosa collaborazione del personale reperibile di Anthea, la polizia locale è riuscita a ripristinare la viabilità in via destra del Porto, in via Coletti e in via Jano Planco, dove una grossa pianta aveva completamente ostruito tre delle quattro corsie stradali. In via Sacramora, invece, è dovuta intervenire la protezione civile per un albero che si era abbattuto nei pressi di via dei Cipressi. Impegnativo anche l'intervento su via Regina Elena dove un albero si è abbattuto su un'auto in sosta, danneggiando anche la linea elettrica del filobus.