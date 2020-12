Ragazze vittime di cyberbullismo, nuovo incontro con "I gusti dell'amicizia"

Prosegue il progetto “I Gusti dell’amicizia” che farà tappa nella scuola media di Misano Adriatico. Si svolgerà infatti giovedì l'incontro on line con Luca Pagliari, storyteller e autore del libro #cuoriconnessi. Il volume racconta attraverso il racconto in prima persona le storie di alcune ragazze vittime di cyberbullismo. Obiettivo dell'incontro: riconoscere le parole chiave che stanno dietro agli episodi di bullismo e al loro superamento. Luca Pagliari racconterà la storia di Alessia una giovane studentessa bullizzata durante le scuole medie. Una storia quella portata dallo storyteller che diventerà oggetto di un fumetto realizzato dagli stessi ragazzi di Misano.

I 30 ragazzi dell'IC Misano sono infatti nel pieno del loro laboratorio promosso dal progetto “I gusti dell’amicizia” per la realizzazione di un fumetto privo di finale. La classe è partita realizzando una loro foto di classe utilizzando gli avatar di loro stessi. Una volta scritto il fumetto sarà passato ad altre 10 classi di altre scuole medie (Riccione, Miramare di Rimini, Ospedaletto di Coriano, Santarcangelo di Romagna e Bellaria Igea Marina). A loro il compito di proseguire il lavoro elaborando un finale.

Il progetto

7 scuole, 10 classi, oltre 200 studenti coinvolti: questi i numeri del progetto che è partito a novembre per concludersi a marzo in occasione della giornata europea del gelato artigianale.

“Il tema che affrontiamo con “I gusti dell’amicizia” – spiega Primula Lucarelli, coordinatrice del progetto – non è affatto un tema “scoppiato”. Purtroppo ad ogni incontro con i ragazzi delle scuole superiori sono sempre tanti i ragazzi che raccontano episodi di bullismo e cyberbullismo avvenuti durante le scuole medie. Ecco perché durante i nostri incontri diamo forza a parole come Amicizia, Rispetto ed Empatia”.

“I gusti dell’amicizia”, è il nuovo progetto rivolto alle scuole medie e promosso da MO.CA in collaborazione con il Comitato tecnico di supporto all'Ufficio scolastico territoriale (sede di Rimini) e con il patrocinio della Provincia di Rimini e della Fondazione Francolini, nasce dalla fortunata esperienza dei progetti “La Bontà che fa crescere” e “Non congelateci il sorriso”. A capofila, dopo i precedenti progetti contro il bullismo, c’è ancora Mo.Ca Spa, azienda di Coriano che produce preparati per gelaterie, pasticcerie e panifici e che da oltre 13 anni ha scelto di affiancare la scuola nella sfida educativa per il superamento del bullismo e del cyberbullismo.