Ragazzini terribili rapinano un coetaneo e tentano di svaligiare 2 ristoranti

Sabato notte movimentato per i carabinieri di Riccione impegnati nella caccia a tre ragazzini scatenati che, armati di coltello, hanno prima rapinato un coetaneo e poi cercato di svaligiare due ristoranti. Tutto è andato in scena nella zona del porto quando la vittima, ancora sotto choc, ha chiesto aiuto dopo essere stato avvicinato da tre giovani che gli hanno puntato contro una lama pretendendo tutto il denaro che aveva in tasca. La vittima non ha potuto far altro che consegnare loro 300 euro in contanti una volta ottenuti i quali i malviventi si sono allontanati mentre, sul posto, è accorsa una pattuglia dell'Arma. I carabinieri hanno ascoltato la storia della vittima e, mentre questa descriveva i rapinatori, poco lontano è scattato l'allarme antifurto in un ristorante della zona. Le "gazzelle" si sono precipitate sulle banchine scoprendo come una porta di servizio era stata forzata ma i ladri non avevano fatto in tempo a rubare nulla. Durante il sopralluogo è scattato l'allarme di un secondo ristorante nelle vicinanze e, questa volta, i carabinieri intervenuti sono riusciti a scorgere i tre giovani in fuga. Dopo un breve inseguimento, i militari dell'Arma sono riusciti a bloccarli ed è emerso che si trattava di 20enni e un 16enne di origini albanesi e residenti in To risultati poi essere gli autori della prima rapina. Nelle tasche di uno di loro, infatti, sono stati trovati i 300 euro sottratti alla vittima oltre a 60 euro rubati dalla cassa del secondo locale e un arnese da scasso. Portati in caserma, delle loro imprese sono stati informati i pubblici ministeri della Procura di Rimini e di quella dei Minori e su loro disposizione per i maggiorenni si sono aperte le porte del carcere di Rimini mentre il più piccolo è stato accompagnato presso una struttura di recupero nel bolognese.