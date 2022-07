Ragazzino precipita dall'albero nel parco, interviene l'eliambulanza

Tanta paura per un 14enne che, nel pomeriggio di lunedì, è caduta da un albero nel parco XXV aprile a Rimini. L'incidente è avvenuto verso le 17.30 quando, per cause ancora in corso di accertamento, il ragazzino si era arrampicato sulla pianta e forse a causa di una presa sbagliata è precipitato a terra dopo un volo di circa 4 metri andando a sbattere su un bidone per i rifiuti. E' scattato l'allarme che ha fatto accorrere sul posto un'ambulanza del 118 e, per sicurezza, è stato chiesto anche l'intervento dell'eliambulanza da Ravenna. Il ragazzino, che ha riportato diversi traumi, è stato stabilizzato e poi trasportato d'urgenza al "Bufalini" di Cesena ma non sarebbe in pericolo di vita. Nel parco, per gli accertamenti di rito, è intervenuta una pattuglia delle Volanti.