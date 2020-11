Raggiunta da uno schizzo d'acqua bollente, paura per una bimba di 8 mesi

Momenti di paura, venerdì mattina in un appartamento di San Giuliano, per una bambina di 8 mesi raggiunta da uno schizzo di acqua bollente. L'allarme è scattato intorno alle 9 quando, per cause ancora in corso di accertamento, la piccola si trovava in casa con la nonna e sarebbe stata colpita accidentalmente al braccio destro dal liquido incandescente. Sul posto sono accorsi i mezzi del 118, ambulanza e auto medicalizzata, col personale del 118 che ha provveduto a visitare la bambina e poi portarla in pronto soccorso con un codice di media gravità. I medici hanno accertato che le ustioni si sono rivelate meno gravi del previsto e, dopo averla medicata, l'hanno dimessa senza complicazioni.