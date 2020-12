Rai News e Rai 3, il Panettone Romagna sugli schermi TV degli italiani

È il dolce tradizionale del Natale, riletto e interpretato solo come materie prime 100% naturali e romagnole. Nel suo impasto, con almeno 36 ore di lievitazione con lievito madre di 25 anni d’età e pezzature da 1 Kg, troviamo il sale dolce di Cervia, il miele al tiglio di Montescudo e le pesche nettarine di Cesena, impeccabilmente candite. È la nuova creazione del maestro pasticciere del Garden di Morciano, Enzo Tagliafferri. Una novità assoluta che ha raccolto l’interesse anche di due tesate televisive come Rai News e Rai 3. Oggi servizio girato nel laboratorio morcianese del Garden è trasmesso a rotazione su Rai News. Nei prossimi giorni sarà il TG di Rai 3 a raccontare in regione la novità 2020 della pasticceria dell’Emilia Romagna.