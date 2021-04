Raid dei ladri nelle auto in sosta, cittadini esasperati: "Più i danni della refurtiva"

"Siamo ostaggi di una banda di sbandati, le forze dell'ordine sono impotenti". Sono disperati i residenti di via Fogazzaro a Rimini che, puntualmente, si ritrovano le auto lasciate in sosta depredate e che sono costretti ad affrontare spese ingenti rispetto a quanto rubato dai malviventi. Portiere forzate e finestrini rotti, per rubare qualche spicciolo, sono oramai all'ordine del giorno. "In nemmeno due mesi - spiega un abitante della zona - questa è la quarta volta che mi ritrovo l'auto aperta. Nelle ultime due occasioni mi hanno rubato una berretta di lana, un guanto e un pacchetto di cracker ma per rimettere a posto i danni mi ci sono voluti 600 euro. Oramai non vale nemmeno più la pena andare a denunciare il furto e, per evitare i danneggiamenti, mi sono rassegnato a lasciare l'auto aperta tutta la notte". Non manca giorno che, qualcuno dei residenti, al momento di andare a prendere il proprio veicolo lasciato parcheggiato in strada non faccia l'amara sorpresa di trovare l'abitacolo a soqquadro. "C'è un gruppetto di sbandati - spiegano - che si è installato nel parchetto. In alcune occasioni abbiamo sorpreso qualcuno di loro che, armato di cacciavite, stava cercando di forzare la portiera. Abbiamo provato di tutto per farli sloggiare e, adesso, proveremo con un esposto ma ci sentiamo abbandonati. In questi tempi la situazione è quella che è e, a fine mese, dover affrontare tutte le volte spese così alte per riparare i danni non è certo piacevole. Rivolgersi alle forze dell'ordine, visto il valore della refurtiva, non ha alcun senso ma vorremmo essere più tutelati sotto il profilo della sicurezza".