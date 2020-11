Rapina a mano armata in pieno giorno, preso di mira un supermercato

Rapina in pieno giorno, mercoledì mattina, ai danni del supermercato Desar di San Martino dei Mulini. Un malvivente solitario, poco dopo le 9, è entrato nel negozio di via Tomba e col volto parzialmente coperto ha minacciato i dipendenti con un taglierino. Sotto la minaccia della lama, il cassiere non ha potuto far altro che consegnare i contanti al rapinatore che una volta ottenuto il malloppo è fuggito facendo perdere le sue tracce. E' scattato l'allarme che ha fatto accorrere in via Tomba le pattuglie dei carabinieri coi militari dell'Arma che, avuta una descrizione del malvivente, sono partiti alla sua ricerce mentre sono stati acquisiti i filmati delle telecamere a circuito chiuso con la speranza che dai fotogrammi possano emergere elementi utili ad identificare l'autore della rapina. Secondo i primi accertamenti, si tratterebbe di un italiano con accento campano mentre l'ammontare del bottino è ancora in corso di quantificazione.