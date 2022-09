Anziano si ritrova il ladro in casa nel cuore della notte che lo minaccia con un coltello

Momenti di terrore per un anziano che, nel cuore della notte tra martedì e mercoledì, si è svegliato di soprassalto trovando un ladro armato di coltello nel suo appartamento. La vittima, che vive da solo in un'abitazione di viale principe Amedeo a Rimini, intorno alle 3 si è reso conto che in casa c'era qualcuno e all'improvviso si è trovato davanti un giovane di colore che brandiva un coltello. Il malvivente, sorpreso dal proprietario, lo ha minacciato con la lama per farsi consegnare contanti e oggetti di valore e una volta ottenuto il bottino è scappato dalla stessa strada con la quale era riuscito ad entrare nell'appartamento dopo aver forzato una finestra. Il trambusto, tuttavia, ha messo in allarme i vicini di casa che hanno chiamato immediatamente la polizia di Stato. In viale principe Amedeo sono accorse due Volanti della Questura con gli agenti che hanno iniziato immediatamente la caccia al rapinatore fino a quando, poco dopo, il malvivente è stato intercettato e bloccato. Il giovane, poi identificato per un marocchino 31enne, ha opposto una strenua resistenza per evitare di essere ammanettato. Portato in Questura, è stato arrestato con le accuse di rapina, furto in abitazione e resistenza. Trasferito nel carcere dei "Casetti", venerdì mattina si terrà l'udienza di convalida davanti al gip.