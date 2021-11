Armati di pistola assaltano il supermercato all'ora di chiusura

Rapina a mano armata nella serata di lunedì con due malviventi che hanno assaltato un supermercato svuotando le casse dei contanti. Il colpo è stato messo a segno intorno alle 20 di lunedì quando l'In's di via Orsoleto, a Rimini nord, stava chiudendo. I rapinatori, pistola alla mano, hanno minacciato i cassieri costringendo a svuotare i cassetti dei contanti e una volta ottenuto il denaro sono fuggiti pare in sella a una moto. Dal supermercato è scattato l'allarme che ha fatto accorrere sul posto le Volanti della polizia di Stato ma all'arrivo delle pattuglie i malviventi avevano già fatto perdere le loro tracce favoriti dall'oscurità e dalla nebbia. Il bottino è ancora in corso di quantificazione ma, data l'ora, sarebbe ingente. Sono in corso le indagini con gli inquirenti che, dopo aver acquisito le immagini della videosorveglianza, sono a caccia di indizi per riuscire ad individuare gli autori.