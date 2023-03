Scappano con la cassa del bar e minacciano il titolare con un coltello: rapinatori in fuga col bottino

Rapina nel cuore della notte tra venerdì e sabato a Rimini dove, ad essere stato preso di mira dai malviventi, è stato il bar Falco ai Padulli. Secondo quanto emerso, due rapinatori, con accento dell'Est Europa e a viso scoperto, sono entrati nel locale verso l'1, poco prima che questi chiudesse. Approfittando della distrazione del titolare, un cittadino cinese, hanno quindi sradicato la cassa coi contanti e sono poi fuggiti in strada inseguiti dal proprietario. Tra i tre ci sarebbe stata quindi una collutazione, col cassetto dei soldi tirato addosso al gestore del bar, costretto a desistere dopo che uno dei rapinatori avrebbe estratto un coltello. Nel frattempo è scattato l'allarme che ha fatto accorrere sul posto le volanti della Polizia di Stato ma, nonostante le ricerche, dei rapinatori non sarebbe stata trovata traccia. Nella mattinata di sabato, poco distante dal bar Falco, è stata ritrovata la cassa che pare contenesse ancora dei contanti. Nel frattempo la Scientifica ha eseguito un sopralluogo nel locale a caccia di indizi per cercare di identidicare gli autori del colpo e, allo stesso tempo, acquisire le immagini delle telecamere di videosorveglianza con la speranza che dai fotogrammi possano emergere elementi utili agli inquirenti.