Banditi incappucciati e armati di pistola svaligiano il centro scommesse

Rapina a mano armata, nella serata di Pasquetta, a Misano Adriatico dove due malviventi hanno preso di mira il centro scommesse di via Nazionale Adriatica. Secondo quanto emerso i rapinatori sono entrati in azione verso le 22, quando l'attività stava chiudendo e al suo interno c'era solamente un dipendente. Col volto incappucciato hanno fatto irruzione nel centro scommesse e, come ha raccontato la vittima, dopo aver messo il colpo in canna uno dei due con accento straniero gli ha puntato la pistola contro intimandogli di svuotare la cassa. Una volta ottenuti i contanti, circa 6mila euro, entrambi sono fuggiti a bordo di una Bmw di grossa cilindrata mentre dall'attività è partito l'allarme che ha fatto accorrere i carabinieri. Dei malviventi non è stata trovata traccia e, al momento, gli inquirenti dell'Arma sono al lavoro sulle telecamere di videosorveglianza con la speranza che dai filmati possano emergere elementi utili per individuare gli autori della rapina.