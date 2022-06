Coltello alla mano rapina il bar tabaccheria: "Metti soldi e sigarette nel sacco"

Era quasi l'ora di chiusura per il bar tabacchi "V miglio" di Santa Giustina quando, mercoledì sera, si è presentato un rapinatore armato di coltello. Il malvivente, con accento italiano e col volto coperto da un passamontagna, è entrato in azione verso le 23.15 nonostante ci fossero ancora alcuni clienti all'esterno del locale. Una volta dentro, con la lama ha minacciato il figlio el titolare: "Metti nel sacco i soldi" ha urlato e, una volte arraffato i contanti, ha preteso anche le stecche di sigarette. Un bottino ingente: circa 4mila euro in denaro più diverse decine di pacchetti di "bionde". Una volta ottenuto il malloppo, il rapinatore è fuggito facendo perdere le proprie tracce mentre dal "V miglio" è scattato l'allarme che ha fatto accorrere sul posto le Volanti della polizia di Stato. Gli agenti, dopo aver raccolto una descrizione del malvivente, sono partiti alla sua ricerca ma senza risultati. Sono in corso gli accertamenti sulle telecamere di videosorveglianza con la speranza che, dai fotogrammi, possano emergere elementi utili alle indagini. "Un colpo che è durato un minuto al massimo - ha spiegato il titolare. - Fuori dal locale c'erano diverse persone che hanno visto arrivare il rapinatore me, nel parapiglia, non sono intervenute. Anche mio figlio non ha reagito. Meglio così, qualcuno avrebbe potuto farsi male".