Rapina dei ragazzi minacciandoli con un coltello nei pressi del lungomare: arrestato

Ancora una rapina sul lungomare di Rimini. L'episodio si è consumato nel cuore della nottata tra venerdì e sabato sul lungomare Tintori. Erano circa le 3 quando alla Centrale Operativa è giunta la segnalazione di una rapina consumata da parte di un ragazzo, di presunta origine magrebina, armato di coltello. Giunti prontamente sul posto, gli agenti hanno scovato il malvivente, che, alla vista di quest'ultimi ha gettato un arnese in strada per poi darsi alla fuga.

Prontamente bloccato e raggiunto, il 22enne è stato accompagnato in Questura. Nella circostanza, gli agenti hanno preso contatto con i richiedenti, i quali hanno riferito che poco prima, nei pressi del suddetto lungomare, erano stati raggiunti da due giovani che avevano tentato di minacciarli con un grosso coltello, rapinandoli di un portafogli con 20 euro, per poi fuggire in compagnia di un complice rimasto ignoto.

A seguito di accertamenti, è emerso che il giovane, originario del Marocco, aveva a carico numerosi precedenti di polizia, tra i quali

reati contro la persona e contro il patrimonio. L'uomo, arrestato con l'accusa di rapina aggravata in concorso, è stato anche denunciato per porto di armi ed oggetti atti ad offendere.