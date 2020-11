Rapina in pieno giorno in una gioielleria del centro storico

Una rapina in pieno giorno, poco prima delle 17. Il malvivente ha assaltato il negozio di preziosi Benvenuti, in via Garibaldi, a Rimini, storica attività del centro. Il titolare della gioielleria ha sparato dei colpi contro il rapinatore.

Sul posto è intervenuta la Polizia che sta effettuando i rilievi e parlando con i testimoni per risalire all'autore del colpo.

