Rapina il supermercato e poi aggredisce il personale della polizia di Stato

Momenti concitati al Conad di Marina Centro dove, martedì sera, è andata in scena una nuova rapina. L'allarme è scattato verso l'ora di chiusura quando, poco prima delle 20, un malvivente si era impossessato della merce esposta su uno scaffale per poi fuggire verso l'uscita. E' intervenuto il personale della sicurezza ma il rapinatore lo ha colpito con violenza mentre, nel frattempo, sul posto è accorsa una Volante della polizia di Stato. Anche con gli agenti il malvivente ha continuato col suo comportamento violento e, non senza fatica, è stato ammanettato e portato in Questura. Identificato per un marocchino di 34 anni, è emerso che si trattava di una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine. Arrestato per rapina e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, l'uomo è stato processato per direttissima mercoledì mattina.